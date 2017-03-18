中市追加「看不見的建設」預算
汙水下水道被稱為「看不見的建設」，台中市政府水利局持續推動建置計畫，以提升汙水道工程道路平整度及海線汙水接管率，並於施工後進行用戶端鋪面復原的綠美化工程及道路刨封工程，水利局今年追加預算5800萬元，做為道路刨封工程經費，與辦理台中港特定區文化路主幹管汙水道工程，希望爭取議會支持。
水利局表示，為避免汙水直接排入河川，達到改善水質、減少病媒的孳長，台中市政府水利局積極建設汙水下水道，而汙水工程施工後須進行用戶端鋪面復原綠美化工程及道路刨封工程，以符合道路平整度一致性；不過，汙水工程須額外刨封路段眾多，原編列的經費不足，故水利局追加預算4300萬元辦理道路刨封工程。
此外，台中港特定區的文化路主幹管已埋設逾40年且狀況不理想，為利後續施作用戶接管，以提升海線接管率，水利局預計發包台中港特地區既有汙水管線修繕工程總經費3000萬元，今年先爭取預算1500萬元，107年再編列1500萬元。
水利局指出，汙水下水道建設後，可使居家、周遭水溝不再有臭味，增進民眾居住生活品質及維護民眾身體健康，而用戶接管完成後可省去以後自行接管費用及維護、處理化糞池費用，希望市民共同配合與支持，讓城市往永續綠生活邁進一大步。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。