中市追加「看不見的建設」預算

台中市府水利局提出5800萬元追加預算，積極建設汙水下水道工程。（圖／台中市府提供）

汙水下水道被稱為「看不見的建設」，台中市政府水利局持續推動建置計畫，以提升汙水道工程道路平整度及海線汙水接管率，並於施工後進行用戶端鋪面復原的綠美化工程及道路刨封工程，水利局今年追加預算5800萬元，做為道路刨封工程經費，與辦理台中港特定區文化路主幹管汙水道工程，希望爭取議會支持。

水利局表示，為避免汙水直接排入河川，達到改善水質、減少病媒的孳長，台中市政府水利局積極建設汙水下水道，而汙水工程施工後須進行用戶端鋪面復原綠美化工程及道路刨封工程，以符合道路平整度一致性；不過，汙水工程須額外刨封路段眾多，原編列的經費不足，故水利局追加預算4300萬元辦理道路刨封工程。

此外，台中港特定區的文化路主幹管已埋設逾40年且狀況不理想，為利後續施作用戶接管，以提升海線接管率，水利局預計發包台中港特地區既有汙水管線修繕工程總經費3000萬元，今年先爭取預算1500萬元，107年再編列1500萬元。

水利局指出，汙水下水道建設後，可使居家、周遭水溝不再有臭味，增進民眾居住生活品質及維護民眾身體健康，而用戶接管完成後可省去以後自行接管費用及維護、處理化糞池費用，希望市民共同配合與支持，讓城市往永續綠生活邁進一大步。

(中時)