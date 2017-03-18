MLB》紅雀王牌大爆炸 1.2局丟10分

紅雀上季13勝王牌溫萊特(Adam Wainwright)，今在大聯盟熱身賽面對大都會，先發1.2局，被敲含滿貫炮的7安，狂丟10分。最終紅雀2比16不敵大都會。35歲溫萊特，去年繳出13勝9敗，自責分率4.62。

(中時電子報)