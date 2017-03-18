美國打北韓？李富城：日本最倒楣
朝鮮半島情勢緊繃，美國國務卿提勒森在首爾表示，對北韓「戰略忍耐政策已終結」；美國總統川普則是在推特抱怨北韓「玩弄」美國多年，中國都不幫忙。前氣象主播李富城說，如果美國真的對北韓開戰，最大的受害者是日本。
李富城今（18日）早在臉書貼文表示，近期東北亞軍事警張，大規模軍演隨時變成實質進攻北韓。美國總認為自己是超級軍事霸主，愛打誰就打誰；而日本始終不忘大東亞共榮圈的美夢，在軍國主義抬頭之下，想借美國的武力稱霸亞洲。然而若真對北韓動武，美國是在冒核戰的危險，最大的受害者就是日本。
李富城指出，二次大戰，日本遭受核攻，311再受核災，如果此次東北亞戰爭再起，北韓一定會全力攻擊日本，因為日本是美軍的後勤支援基地。
(中時電子報)
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