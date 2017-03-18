挑戰波音空巴 陸國造C919客機4月試飛
由大陸中國商用飛機公司研發生產、國造C919型單通道窄體客機，預計將於4月底進行首次試飛，若試飛順利，將讓中國商飛繼日本三菱之後，正式挑戰波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）壟斷的中大型客機市場。此款C919客機總載客量為168名，未來投入市場後，最大對手將是空巴最新型的A321 neo與波音的737 MAX 8客機。
據彭博社（Bloomberg）報導，由大陸首架國造的新型窄體C919型客機出廠後，今確定首次試飛時間將訂在4月底，一旦試飛順利，大陸將能提前於日本三菱搶入中大型客機市場，與波音和空中巴士集團一決雌雄。目前C919客機已接到中國國航、東航、南航、海航和奇異航空租賃（GE Capital Aviation Services）等公司的訂單，官方確認訂單已有517架。C919是大陸改革開放後，首個大型幹線客機項目，被視為國家經濟戰略重點項目，對於未來在航空市場的自主權與話語權皆息息相關。
由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。
面對現有A321 neo與737 MAX8挑戰，中國商飛公司更自豪地表示，「我們的C919客機，不僅飛行耗油度更低，更搭載最新穎的引擎、更低的碳排放量、更寬闊的座椅及更有競爭力的價格，我相信，相較於兩大歐美廠商，這將會是一個經濟且舒適的選擇。」
(中時電子報)
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