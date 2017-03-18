機捷誤點 華航查無旅客取消搭機

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機場捷運A11坑口站17日發生訊號異常，造成班次嚴重誤點，有旅客反映無法趕抵機場，華航表示，有旅客延誤10分鐘抵達機場，但桃園機場一、二航廈華航櫃台，皆無旅客取消搭機記錄。

機場捷運3月2日正式通車，但在未滿一個月前，昨天晚間發生訊號異常，但經過緊急排除，今天上午起所有班次恢復正常。

機捷表示，昨晚9時30分到11時30分，在A11坑口站發生訊號異常，導致延誤列車行進事件，部分北上列車在A11坑口站區段，造成8到15分鐘的延誤情況。

桃捷公司在營運結束後進行查修，經西門子及高鐵局捷工處，與桃捷公司工程師共同檢視原因，為A11坑口站區間號誌無線電訊號微弱，導致行經這個區段的列車，無法以全自動高速行駛通過，基於系統保護機制，改採降速手動駕駛，每小時25公里時速通過區段。

有j網友在網路上反映，因為班次延誤，無法即時趕往桃園機場，多家航空公司也陸續瞭解中。這也是機場捷運開通以來第一次規模較大的異常事件。

中華航空公司表示，有旅客延誤10分鐘抵達機場，但桃園機場一、二航廈華航櫃台，皆無旅客取消記錄。1060318

(中央社)