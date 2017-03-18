陸在黃岩島建環境監測站 引發關注
中國大陸聲索南海主權又有新舉措，據美國「海軍時報」（Navy Times）報導，中國大陸將在位於菲律賓外海西北方的黃岩島（Scarborough Shoal），建置永久的環境監測站。
菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）曾表示，黃岩島位於菲國200海里專屬經濟區範圍之內，「我們擁有黃岩島的歷史權利，它是我們的領土」，而中國大陸此舉無疑升高區域態勢。
報導說，中國大陸有意在黃岩島建置的環境監測站，可說是他們在爭議的南海海域，設立的首個永久建物，此舉可能再度招來各方擔憂，北京擬聲索南海海域的關鍵島礁。
海軍時報引述「海南日報」專訪三沙市市委書記蕭杰說，三沙市今年在保護生態環境方面有3措施，其中之一就是繼續推動6個島礁包括黃岩島在內的環境監測站工程，至於其他的監測站則預定位於西沙群島的島礁。1060318
(中央社)
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