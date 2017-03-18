新版旅禁又被擋 川普政府提上訴

我要評比

美國總統川普政府今天針對馬里蘭州1個法院阻擋其修正版旅遊禁令提出上訴，目的在將暫禁6個穆斯林為主國家的公民入境的措施予以恢復。

法新社報導，司法部針對馬里蘭州格林貝（Greenbelt）地區法院提出上訴，這個法院以及夏威夷1個法院兩天前雙雙裁定上述旅禁歧視穆斯林，使白宮再次蒙受打擊。

格林貝地區法院的這起案子現在由維吉尼亞州里契蒙（Richmond）的聯邦上訴法院審理。

川普曾表示，維護國安、阻擋極端分子入境，旅禁有其必要。

他在1月簽署禁止7個穆斯林為主國家公民和所有難民入境的第1項旅禁，遭華盛頓州1個法院，以其違反美國憲法禁止宗教歧視的理由阻擋，且獲上訴法院維持原判。川普政府因此修正禁令使其更適法。

不過新版禁令現在遭遇相同問題。（譯者：中央社何宏儒）1060318

(中央社)