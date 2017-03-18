房市冷 中市精密園區勞工住宅大熱門
相較房地產不景氣，台中市府興建平價勞工住宅卻大熱門！市府在精密機械園區推出勞工住宅，吸引近1600名勞工申請，最後520人抽中1坪均價13萬的勞工住宅，只花12天時間，520戶就全部簽約完成，還有很多沒抽中的勞工，希望市府趕快興建新的勞工住宅。
為打造台中市勞工宜居環境，並落實就近照顧「台中科技走廊」就業人力，台中市政府推動勞工住宅，由新業建設興建的「新業宜家」建案，位於精密科技園區旁，擁有520戶勞工住宅，最低1坪12萬1000元到13萬6000元的勞工住宅，預售屋已銷售一空；上月陸續完成簽約手續，預計2019年交屋。
得標興建的新業建設董事長卓勝隆表示，包括上銀科技、矽品精密等大廠，都請他們去做說明會，很多勞工對高價房地產望屋興嘆，位在精密機械園區的勞工住宅，交通方便，申請人數高達1583人。
新業建設榮譽董事長穆椿松表示，勞工住宅預計4月動工，第1個抽韱的民眾，被視為優先選位簽約的韱王，卻選擇預計5月交屋入住的第1期勞工住宅，迫不及待要脫離無殼蝸牛行列。
市府推動勞工住宅計畫，擇定精密機械園區社區用地，由建商購地興建520戶勞工住宅及201戶社會住宅，服務精密機械園區、中科台中園區、台中工業區的廣大勞工，達到生活、生產及生態「三生一體」的園區，並進一步照顧園區勞工及減少上下班間交通的衝擊。
經發局長呂曜志表示，精密園區「勞工住宅」用地經市府公開招標，並由新業建設公司得標，取名「新業宜家」；規畫520戶大樓住宅，1樓規劃公共及商業服務設施，2樓以上規劃35至48坪住宅，每坪平均售價為13萬元，低於嶺東商圈其他預售屋每坪開價21至25萬元，減輕勞工朋友的住屋負擔。
市府指出，該勞工住宅社區用地位於南屯區精密科技園區旁，面積約3515.86坪，鄰近特3號道路、交流道，沿特3號道路東向可連接7期重劃區與市中心，車程約10分鐘；且鄰文山國小、嶺東科技大學、嶺東商圈、公園綠地、停車場，生活機能良好。
勞工住宅限定於園區就職3個月以上、無自用住宅、家庭年收低於台中市平均所得的勞工申請，符合資格且登記抽籤者共1460人；經105年12月29日舉行預售屋公開抽籤後，520戶的勞工住宅選位簽約作業於今年2月完成，預計2019年底完工後交屋。
經發局表示，市府第一波200戶勞工合宜住宅已於今年3月取得建物使用執照，經市府完工確認後，將由建商陸續通知承購戶辦理驗收交屋程序。
(中時)
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