陸擬在黃岩島建監測站 南海緊張再起

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中共三沙市委書記蕭杰日前宣布，今年將繼續準備黃岩島環境監測站興建工作。BBC報導指出，這項談話拉高南海主權爭議的緊張氣氛，也使南海問題再成中美高層會談的重要議題。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，蕭杰上述表態引起各方關注。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天抵達中國大陸訪問，南海問題預料將成為雙方會談的重要議題。

中國大陸2012年占領南沙群島東北方向的黃岩島，並禁止菲律賓漁民進入這一地區。隨著菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）改善與北京的關係，中國大陸已允許菲國漁民返回這個傳統捕魚海域。

蕭杰11日參加中國大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間說，三沙市將在今年實施海島修復工程，其中包括繼續推進「黃岩島環境監測站前期工作」。

菲律賓外交部發言人不願就蕭杰上述談話發表評論，僅表示菲國方面正在澄清有關報導。

但美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、卡定（Ben Cardin）提出議案，要求對中國大陸在南海建設島礁實行制裁，包括禁止向與建設相關的中國大陸公民發放赴美簽證，制裁幫助這些人士的外國金融機構。

中國大陸外交部發言人華春瑩17日在記者會上說，上述議案「聽起來非常刺耳，體現了他們的狂妄和無知」，且違反相關國際法和國際關係基本準則，中國大陸堅決反對。1060318

(中央社)