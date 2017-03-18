高鐵局：機捷訊號異常 系統設定問題

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機場捷運昨晚發生通車以來首次號誌訊號異常及誤點。監督單位高速鐵路工程局今天說，主要是系統設定問題，會請桃捷公司增加檢查的頻率。

高鐵局說，通常軌道運輸在通車後半年，無論操作及設備都仍在學習曲線範圍內，昨天機捷號誌訊號異常，也是同樣情形。

高鐵局說，機捷在測試階段就有過訊號異常情形，昨天是首次在營運中發生，包括桃捷公司、承包商丸紅及高鐵局人員現場了解狀況，發現是系統設定問題，重新設定後就解決。

高鐵局也請桃捷公司增加系統設定檢查頻率，並將這次訊號異常及處理，做為改善標準作業流程SOP的參考。

高鐵局表示，機捷雖已通車，但還未完成合約的竣工及驗收，高鐵局會要求丸紅持續努力，達到合約要求。1060318

(中央社)