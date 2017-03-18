川普擬對台軍售 學者：推動取得先進戰機

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美國學者羅曼就川普政府可能展開對台軍售作業指出，相信對台軍售是川普的優先政策，但更重要的是，美台都必須決定今年是推動取得先進戰機的時候。

路透社繼華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站後，同樣引述不具名美方官員的說法報導，川普政府正在研擬新一輪對台軍售方案，規模將比前政府的項目來得大，可能包含先進防衛系統與反艦飛彈等。

傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）指出，相信川普政府會將對台軍售列為優先政策，由前總統歐巴馬未完成的軍售包裹出發是好的起步。但更重要的是，美台都必須決定今年是推動取得先進戰機的時候。

羅曼表示，雙方都必須做出決定，國防業者才能取決生產線的下一步，戰機需要較長的前置作業。此外，美國最終仍得協助台灣取得潛艦。

美國主要軍機生產商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的產能多已移轉至第5代F-35戰機，洛馬建議F-16戰機生產線移轉至印度，但涉及技術移轉限制。

台灣空軍面臨機種老舊與世代交替的嚴峻挑戰，是否該擁有先進戰機以及何種機型，長期以來是華府政軍界討論台灣防衛策略的焦點，但北京堅決反對。

華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao）指出，如果前總統歐巴馬當時因為川普與總統蔡英文通電話，決定延遲對台軍售來安撫北京的說法屬實，這顯示自2001年的軍售程序，因北京的影響，更見挑戰性。

蕭良其建議，台美雙方應審慎考量重啟年度軍售會議，在美台關鍵與演進的防衛關係中，除去不合理的影響變數。1060318

(中央社)