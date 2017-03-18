iPhone 8臉部辨識進化 自動解鎖一把罩
蘋果iPhone 8傳臉部辨識功能再進化。外媒報導，蘋果可透過臉部辨識功能，自動解鎖或鎖住iPhone，可能不用用到PIN卡或是Touch ID指紋辨識功能。
國外科技網站Appleinsider報導，美國專利商標局（US Patent and Trademark Office）日前公布蘋果一項專利，內容顯示蘋果可透過臉部辨識功能，自動解鎖或是鎖住iPhone。
報導指出，這意味著蘋果證在重新定義行動裝置用生物辨識安全功能。
報導表示，相關技術可透過iPhone的前置紅外線照相鏡頭，偵測並辨識使用者的面貌，若臉部辨識結果與iPhone內部儲存已獲授權的持有者面貌相符，iPhone就會自動解鎖。
若iPhone靜止不動一陣子、以及iPhone前置照相鏡頭無法偵測到使用者，iPhone就會自動上鎖，反之亦然，使用者開始移動iPhone、以及iPhone可偵測辨識使用者的容貌符合結果，iPhone就會自動解鎖。
報導指出，透過臉部辨識功能解鎖iPhone，就不會使用到PIN卡或是Touch ID指紋辨識功能。臉部辨識用的紅外線感測元件，主要偵測感測使用者動作。
國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果透過併購新創企業PrimeSense，布局3D深度相機（3D depthcamera）技術專利，可應用在手勢或動作控制應用軟體或是遊戲等領域，也能應用在臉部辨識。
蘋果對臉部辨識技術情有獨鍾。凱基投顧分析師郭明錤日前預期，今年下半年蘋果OLED版iPhone將配備前置3D相機系統，具備3D感測與3D建模能力，利用PrimeSense演算法計算物體位置與深度資訊，整合3D物體深度資訊與2D平面彩色圖像資訊，潛在應用包括臉部辨識與虹膜辨識等。
國外媒體日前報導，蘋果以200萬美元收購以色列商RealFace，這家新創公司開發整合人工智慧的臉部辨識技術，可快速學習人臉特徵。
外媒先前報導，蘋果在2010年併購一家瑞典臉部辨識公司Polar Rose。2013年蘋果以3.5億美元收購以色列3D即時動作捕捉公司PrimeSense。PrimeSense曾經與微軟（Microsoft）合作遊戲機Xbox的Kinect系統。
蘋果也併購主攻人工智慧的新創企業Emotient，可透過辨識分析人類的臉部表情，解讀人類的情緒反應。
蘋果也併購名為Faceshift的瑞士新創企業。Faceshift主要研發可即時補捉人類臉部表情的技術，並將這種技術應用在電腦的虛擬實境環境中。1060318
(中央社)
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