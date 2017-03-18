NBA》哈登再拿超狂大三元 火箭還是輸

安東尼戴維斯強攻籃下，把火箭前鋒萊恩安德生都撞倒了，後面的哈登大聲抗議。(美聯社)

儘管「大鬍子」哈登拿下41分、14籃板與11助攻的超狂大三元數據，甚至打破火箭隊史單季最多助攻紀錄，卻還不足以帶領火箭擊敗少了考辛斯(肋骨撞傷)的鵜鶘，原因很簡單，因為鵜鶘還有「一眉哥」安東尼戴維斯！

靠著戴維斯拿下24分、15籃板的雙十演出，索羅門瓊斯也有30分(生涯新高)、7助攻與6籃板，哈勒戴19分、6助攻，鵜鶘18日在「冰火雙塔」僅剩1人的劣勢中，精采以128比112痛宰哈登領軍的火箭。

這是哈登連3場比賽拿下大三元，也是他本季第18次、生涯第27次大三元，他本季助攻次數更累積到776次，一舉打破盧卡斯在1977-78年球季創下的768次火箭隊史單季最多助攻紀錄，可惜這一切都無法阻止火箭吞敗。

因為除了哈登以外，其他火箭球員狀態都不好，路易斯威廉斯與艾瑞克戈登雖分別攻下14、12分，兩人命中率卻都在3成出頭，火箭其他4名先發球員的總得分也才29分，擺明只能完全依賴哈登1人單打獨鬥。

反觀少了考辛斯的鵜鶘，反而不再「卡卡」，打完上半場就取得18分的大幅領先，就算火箭企圖反撲，卻始終無法追到個位數差距。

(中時電子報)