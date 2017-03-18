NBA》哈登再拿超狂大三元 火箭還是輸
儘管「大鬍子」哈登拿下41分、14籃板與11助攻的超狂大三元數據，甚至打破火箭隊史單季最多助攻紀錄，卻還不足以帶領火箭擊敗少了考辛斯(肋骨撞傷)的鵜鶘，原因很簡單，因為鵜鶘還有「一眉哥」安東尼戴維斯！
靠著戴維斯拿下24分、15籃板的雙十演出，索羅門瓊斯也有30分(生涯新高)、7助攻與6籃板，哈勒戴19分、6助攻，鵜鶘18日在「冰火雙塔」僅剩1人的劣勢中，精采以128比112痛宰哈登領軍的火箭。
這是哈登連3場比賽拿下大三元，也是他本季第18次、生涯第27次大三元，他本季助攻次數更累積到776次，一舉打破盧卡斯在1977-78年球季創下的768次火箭隊史單季最多助攻紀錄，可惜這一切都無法阻止火箭吞敗。
因為除了哈登以外，其他火箭球員狀態都不好，路易斯威廉斯與艾瑞克戈登雖分別攻下14、12分，兩人命中率卻都在3成出頭，火箭其他4名先發球員的總得分也才29分，擺明只能完全依賴哈登1人單打獨鬥。
反觀少了考辛斯的鵜鶘，反而不再「卡卡」，打完上半場就取得18分的大幅領先，就算火箭企圖反撲，卻始終無法追到個位數差距。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。