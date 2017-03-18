李榮浩拔牙爆痛 氣致電醫生「不是說不痛」
李榮浩與楊丞琳交往以來，兩人也越來越公開，但更讓粉絲開心的，莫過於李榮浩近來每每都有逗趣事。繼先前他的小眼睛老被開玩笑後，李榮浩昨也自己在網上分享拔牙過程，醫生向他保證不會痛，怎知返家後他劇烈牙痛，讓他氣得打給醫生「不是說不痛？」
李榮浩昨搞笑分享自己的拔牙經驗，透露在拔牙前問醫生疼痛問題，對方向他保證「包你一點都不痛！」但沒想到返家後卻痛得要命，讓他氣得打電話給醫生說「你不是包我一點都不疼？」
沒想到醫生也妙回「你拔的時候是不是一點都不疼？」讓李榮浩無言以對，只好上網求助粉絲，無奈問「我是被騙了嗎？」網友見狀也全笑壞，要他冰敷加吃止痛藥。
(中時電子報)
關鍵字：李榮浩
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