論文案狂風暴雨 楊泮池哽咽：不再續任台大校長

台大校長楊泮池表示六月任滿不再續任。（資料照，余祥攝）

台大爆出違反學術倫理事件後，質疑和攻擊聲浪一波未平、一波又起，台大校長楊泮池今在校務會議上哽咽地說，雖然調查結果證明自己並沒有違反學術倫理，但為了避免學校繼續受傷，他6月校長任期屆滿後，將不再續任，對全校師生4年來的共識，他深深感謝。

台大校教評會近日對學術倫理案做出決議，解聘教授郭明良、張正琪，並認定校長楊泮池雖列名共同作者，但並未牽涉其中，不過，各界對台大的調查仍有諸多質疑，包括台大校內自行調查有黑箱疑慮、張正琪緊咬台大高層要她閉嘴等。

台大今召開行政會議，楊泮池表示，台大對社會和教育的貢獻，是台灣珍貴的資產，很遺憾單純的學術倫理事件，演變成隨意指控、無限上綱，並且淪為少數人操弄媒體、信口開河，他對此十分不以為然。

楊泮池說，台大無數的老師、學生和行政人員，為社會和教育做出很大貢獻，這是台大一直以來的堅持，他深以為榮，而這次的學術倫理案是台大的挫折，但相信在自省和改進的基礎上，將持續對世界對出貢獻。

近日媒體對台大有許多不實報導之處，楊泮池說，台大會繼續說明和據理力爭，但看到台大不斷受傷，他很不忍心。

楊泮池哽咽地說，向教評會提出請求，今年6月任期屆滿後，不再續任，他一度情緒激動無法言語，他感謝校內同仁這幾年的支持和厚愛，更感謝倫理案師生的支持和信任，讓台大在狂風暴雨之中，仍維持穩定與互信。

(中時)