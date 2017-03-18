員警攔查 毒蟲心虛飛車逃逸

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樹林警分局巡邏員警昨天發現一輛黑色BMW形跡可疑，上前攔查時，駕駛人加速逃逸。警方在車上發現安非他命等毒品，目前已掌握犯嫌身分，追緝中。

樹林分局今天表示，員警昨天傍晚見犯嫌駕駛的自小客車左側車身有明顯擦撞痕跡，因而上前盤查，警員於後方開啟警報器欲攔停，犯嫌見員警上前便直踩油門加速逃逸。

警方見狀旋即追捕並通報攔截圍捕，鄰近派出所紛紛加入追捕。犯嫌逃逸過程中，從保安街轉大安路，經中山地下道轉往中山路，行經山佳火車站附近時不慎失控擦撞路邊停放的10餘部機車，最後失控打滑碰撞路旁山壁，駕駛人棄車後翻越圍牆跳下鐵路平交道逃逸。

事後警方於該自小客車上查獲一級毒品海洛因殘渣袋、注射針筒、二級毒品安非他命等證物，並透過犯嫌遺留於車上的手機資料掌握犯嫌身分，警方目前正積極追緝犯嫌中。1060318

(中央社)