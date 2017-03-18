台大副校長再亮護照 澄清絕無密會
台大論文案中被解聘的教授張正琪指控副校長郭大維等人於去年11月11日在校長室要她「閉嘴」。郭大維日前出示登機證作為不在場證明，仍有媒體質疑，郭大維今天再亮護照作佐證。
張正琪涉入論文爭議，遭台大教評會決議解聘，她日前召開記者會喊冤，更指去年11月11日她被叫到校長室，當時包括台大校長楊泮池、副校長郭大維、主秘林達德等人，都要求她閉嘴，不要再對外發言，但最後結果卻是她遭到解聘，認為是不公的黑箱審理。
對於上述指控，郭大維公開出示登機證，指自己去年11月8日到12日代表台大到墨西哥參加第二屆環太平洋聯盟APRU學術副校長會議，11月11日當天他根本不在台灣，張正琪的指控根本是子虛烏有、胡亂拼湊。
不過，即便有登機證的不在場證明，部分媒體仍質疑真偽，在政論節目上攻訐，認為要出示護照才能算數。台大今天舉辦校務會議，郭大維在報告論文案進度時，特別在全體會議代表前，出示護照自清。
郭大維表示，近來外界對他屢有抹黑，把「密會」說的繪聲繪影，希望護照上的章能洗清，他的確去年11月8日入境墨西哥，11月12日才回台灣，「大家應該不會懷疑這些章也是我自己蓋的。」1060318
(中央社)
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