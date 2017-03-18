警緝毒槓上開花 查扣制式子彈

我要評比

嘉義縣黃姓男子涉嫌販毒，雖然遭警鎖定，但行蹤不定，警覺性高，警則守株待兔，埋伏經常出入道路，17日順利逮人，不僅查獲毒品安非他命，還查扣39發制式子彈。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月18日

嘉義縣黃姓男子涉嫌販毒，雖然遭警鎖定，但行蹤不定，警覺性高，警則守株待兔，埋伏經常出入道路，昨天順利逮人，不僅查獲毒品安非他命，還查扣39發制式子彈。

嘉義縣竹崎分局偵查隊今天表示，日前獲報指稱，轄區有1名黃姓男子疑在梅山地區販賣毒品，立即展開跟監，不過，黃男為規避查緝，不僅很少回家，還躲藏在朋友已不使用的舊屋，只要發現有人接近，就馬上逃竄。

警方於是採守株待兔方式，埋伏在黃男經常出入的路上，發現黃嫌立即追捕，終於在昨天逮捕措手不及的黃嫌，隨後持搜索票前往其躲藏處執行搜索，竟發現美國知名品牌「AMERICAN EAGLE」制式90手槍子彈39發、彈匣1個以及毒品安非他命等。

黃嫌供稱，槍彈是1名綽號「小黑」的友人所寄放，而毒品則是自己施用。

黃嫌供詞明顯避重就輕，警訊後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。1060318

(中央社)