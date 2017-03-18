吳敦義誓師 馬：九二共識不宜忽視變動
國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今舉行誓師大會，宣布成立競選辦公室，前總統馬英九應邀出席，多位立委與縣市議長也將與會壯聲勢。
馬英九強調，九二共識、一中各表有25年歷史，這一政策不宜任意忽視、變動，甚至廢止，不要改成一中同表，讓許多支持者無所適從，應該堅守25年的立場，讓兩岸關係恢復國民黨執政的和平與繁榮。
馬英九表示，國民黨近三年遭遇前所未有的挫敗，變成在野黨，他個人當然要負責任，但在情勢低迷、挑戰嚴峻的時候還有六位同志出來承擔責任、面對挑戰，感到非常振奮， 希望大家同心協力，把黨救回來。
馬英九說，這次選舉出現人頭黨員，甚至還有黑道入黨傳說，對本黨形象造成重大負面影響，要把這些都根除；以及希望所有黨工選舉要保持中立超然，讓當選結果有正當性。
馬英九指出，國民黨是有是非、講道義、重感情的政黨，不幸最近少數黨內同志開始砲口向內，甚至還有部分黨員要清算他，稱他是「害黨主席、亡國之君」，希望這些黨員懸崖勒馬，不要做出親痛仇快的事情。
馬英九說，黨產從前主席連戰、吳伯雄到他都根據監察委員黃煌雄報告，把許多黨產歸還原來的主人，中廣涉及訴訟，都照法院裁決處理，不需要再另設額外機構，現行司法制度已經足夠處理，不需要節外生枝。
(中時)
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