噁! 網友看直播露性器官 劉雨柔截圖：我來讓你紅

劉雨柔自曝遭變態騷擾過程。(圖/劉雨柔臉書)

藝人劉雨柔不僅外型亮麗，也不吝嗇在臉書與粉絲分享她的火辣身材照，不過日前開直播時，竟有網友邊看邊錄下自己手淫的影片，還私訊給她「觀賞」，讓她是氣到破口大罵變態。

劉雨柔與男友即將步入婚姻。 (圖/本報系資料照)

劉雨柔臉書驚曝遭變態騷擾的始末，她表示開完直播後有名「器官王」先生，私訊一段影片給她，起初還不疑有它點開來看，未料內容竟是該男子邊看她的直播邊自慰，還外加淫叫聲，讓她直呼沒水準，不過為了讓該男子得到教訓，她也稍作「特效」並分享給網友觀賞，更揚言要把他「得意的東西」跟警察分享。

對於劉雨柔不姑息養奸的處理態度，讓網友大表贊同，直呼得讓對方知難而退，否則下次一定傳更變態的給妳。

(中時電子報)