日據時代真的好？看劉興欽漫畫怎麼說

劉興欽著作《小村故事》中，背景為日據時代的台灣農村。(翻攝小村故事封面)

劉興欽著作《小村故事》中，背景為日據時代的台灣農村，漫畫有時透漏了當時農村台灣人的困境。(翻攝小村故事)

台灣在1895年至1945年間由日本統治，現在有些台灣民眾仍會懷念日據時代，台中市並擬花費200萬台幣在年底前重建日本神社「鳥居」。然而，日據時代是否台灣人真的過得很好，看看國寶級漫畫家劉興欽的作品，也許會有其他看法。

台灣國寶級漫畫家劉興欽出生於1934年，是一個生於日據戰時的農村子弟，代表作有《阿三哥與大嬸婆》、《機器人與阿金》。在劉興欽的漫畫著作《小村故事》中，以日據時代農村為背景，主人公小學生阿欽動腦做了許多發明，解決了許多生活上的困難，故事輕鬆詼諧中，卻又不經意著墨了日據時代農村台灣人的困境。

例如當時白米都得上繳給日本人，雖然農民有養豬，但吃豬肉也得靠配給，阿欽的同學家藏了30斤米，爸爸被日本警察抓走。為了能吃到一點米，阿欽想出了把白米跟鹹豬肉藏在骨灰甕的辦法。

書中還有一幕是孩子們被班上的日本同學氣得要命，又不敢在日本人面前出言不遜，以免全家都惹上麻煩，於是集體上山，在山頂上偷偷痛罵日本人「日本人好可惡，抓我叔叔當軍伕，徵我哥哥去當兵，派我爸爸做長工，連我媽媽還得服勞役，鉅我鐵窗坐軍艦，連個銅釦也拔去，還要我們發重誓，誰家藏有銀銅壁，就得絕子絕孫沒好死，一切收成都要繳，牛、馬、豬、羊全登記，連根蘿蔔都給他，小學生的便當要檢查，誰家要是有米吃，警察就會叫他去。」

此外，一般農民遇到蟲害都十分心痛，但書中象鼻蟲危害水稻時，農民卻樂不可支，寧可收成全被吃光，也不想被日本人徵糧食。因為沒有防治方法與農藥，因此日本上級要求小學生用手捉，每天繳100隻象鼻蟲。

除此之外，當時日本人派給小學生的工作也十分繁重，阿欽抱怨當時小學生每星期還要繳5斤樹皮，3斤蓖麻子，5斤番薯葉，10斤馬草乾，還有臨時撿樹枝等。蓖麻子要給日本榨油開飛機，大梵天花皮要織布，為了摘到足夠的量上繳，不同村的小學生還因此發生爭執。

書中最後畫到日本投降，台灣光復，村民們興高采烈，為了出氣想追打平常趾高氣昂欺負台灣人的日本軍官，但最後阿欽以德報怨想出方法救了日本同學的爸爸。因為台灣光復，大家也開心的遊行慶祝，顯示當時不是每個人都樂意被日本統治。

(中時電子報)