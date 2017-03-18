陳子玄喜當波神擁碗公奶！初擠母乳老公搶喝

陳子玄產後擁夢寐以求的傲人雙峰，但她卻受脹奶之苦，透露胸部漲得像碗公，硬梆梆的摸起來像石頭。（圖／取材自陳子玄臉書）

八點檔女星陳子玄9日剖腹產下兒子「棉花糖」，升格當新手媽媽，陳子玄抱著兒子那一刻熱淚盈眶，她感動直呼：「原來這就是做媽媽的心情啊！」目前正在坐月子的陳子玄透露，她產後擁夢寐以求的傲人雙峰，但她卻受脹奶之苦，直呼：「胸部腫脹燙燙的像火燒、輕輕處碰我就痛的唉唉叫」。

陳子玄日前產下兒子「棉花糖」，升格當新手媽媽。（圖／本報系資料照片）

陳子玄產後為脹奶所苦，胸部漲得像碗公，硬梆梆的摸起來像石頭，陳子玄說：「跟剖腹產後傷口的痛真的有得拼啊！」儘管她夢寐以求能擁傲人雙峰，但疼痛感讓陳子玄很難受，還痛到連續好幾晚都邊擠邊哭，也令一旁的老公陳建隆都不知所措，經檢查後才發現是輕微乳腺炎，陳子玄不禁感嘆當媽媽是件辛苦的事。

陳子玄也分享擠出1.5cc「初乳」，但兒子沒有品嚐到「棉花糖沒有喝到第一滴初乳，因為被爸爸搶走了」。儘管因脹奶身體不適，不過陳子玄為了寶寶，再辛苦也都咬牙忍耐，也讓她有感而發說：「有些事情真的要經歷過才會知道其中的辛苦，又再一次的想向我老媽以及全天下的母親致敬了」。

(中時電子報)