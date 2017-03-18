談判助陣 18歲青少年中槍亡
18歲林姓男子今天凌晨1時許，跟著朋友到屏東市河濱公園幫人談判助陣；不料，一群人看不順眼打群架，混亂中有人開槍，林姓男子不幸被射中心臟部位，送醫不治身亡。
警方表示，林姓男子中槍後被朋友送到醫院，警方從送林姓男子的朋友得知，他們是跟著朋友去談判助陣，談判地點在屏東市河濱公園籃球場，不料到了現場，一群人互相看不順眼打群架，混亂中有人開槍。
究竟為了什麼事談判？林男的朋友表示不知情，他們只是去為人助陣。
警方調閱路口監視器錄影畫面，發現事發時間有4至6輛車進入河濱公園，已循線訪查車主。1060318
(中央社)
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