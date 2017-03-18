打房奏效 陸一線城房價漲幅連5降

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中國大陸官方今天公布2月70個大中城市房價變動情況。一線城市房價年漲幅連續5個月縮小，月漲幅僅0.1%，顯示中國大陸房地產調控政策繼續發揮作用。

中國大陸國家統計局上午在官網公布的數據顯示，今年2月，15個一線和重點二線城市中，有10個城市新建商品住宅價格較1月下跌，跌幅介於0.1%至0.6%之間；2個城市持平，其餘3個城市漲幅都不到1%。

其中，北京、深圳房價分別下跌0.1%、0.6%，上海、廣州分別上漲0.2%、0.9%。

不過，與2016年同期相比，北京房價仍大漲22.1%，上海、廣州、深圳的漲幅分別為21.1%、23.1%、13.5%。

中國大陸國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，在房地產調控政策作用下，15個一線和重點二線城市2月的新建商品住宅成交量繼續減少，與1月相比平均房價略為下跌，跌幅與1月持平。

70個城市中，多數城市房價下跌或漲幅在0.5%以下。與1月相比，12個城市房價下跌，2個持平，37個漲幅在0.5%以下，19個漲幅超過0.5%。一線城市房價微漲0.1%，二線城市上漲0.3%，三線城市上漲0.4%。

據初步測算，與2016年同期相比，一線城市房價漲幅連續5個月縮小，2月比1月縮小3個百分點；二線城市房價漲幅連續3個月縮小，2月比1月縮小0.4個百分點。1060318

(中央社)