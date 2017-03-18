外交部次長侯清山轉任駐義大利代表

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外交部次長侯清山將轉任駐義大利代表，次長一職由現任外交部主任秘書章文樑接任。

總統府17日發布人令，外交部政務次長侯清山另有任用，應予免職；特任侯清山為駐義大利大使；任命章文樑為外交部政務次長。

侯清山曾任交部中南美司副司長、駐烏拉圭代表處副代表、外交部中南美司司長、駐薩爾瓦多共和國大使、外交部常務次長、駐西班牙代表處代表，從民國104年12月28日擔任政務次長迄今。

章文樑曾任外交部國際組織司司長及APEC資深官員、駐檀香山辦事處處長、駐瑞士代表處代表、駐紐約辦事處處長， 民國105年1月18日擔任外交部主任秘書迄今。1060318

(中央社)