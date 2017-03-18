PGA》潘政琮阿諾帕瑪T58晉級 世界前10無人居領先榜

潘政琮阿諾帕瑪邀請賽本季第6場晉級。(資料照 TPGA提供)

阿諾帕瑪邀請賽18日打完次輪，相差5桿以內領先群沒有任何一位世界前10高手，最好是衛冕者「球王」戴伊，以總桿141桿(-3)暫居並列第13，其次是日本1哥松山英樹的142桿(-4)並列第20。

前兩輪打完的晉級線為+3的147桿，為2016-17球季最低入圍門檻，可見比賽球場灣丘高球俱樂部，不好打。面對這種挑戰高的球場不見得小鳥要抓多，只要失誤少就能打完四天再回家。

首輪揮出75桿的旅美好手潘政琮，次輪全場抓到3隻小鳥，只吞2個柏忌，打出-1的71桿，這個成績足已讓他排名往上升，以總桿146桿(+2)並列第58，低空晉級最後兩輪決賽，這也是他美巡菜鳥球季參賽13場的第6場晉級。

他這輪前10洞1鳥2柏忌，最後8洞沒有吞下任何柏忌，還在第14洞與第17洞兩個3桿洞都抓鳥，成為晉級關鍵。

美國40歲好手霍夫曼(右)躍居榜首。(美聯社)

今年40歲的美國好手霍夫曼，繼前一天68桿之後，再揮出66桿佳績，以134桿躍居排頭，首輪領先的阿根廷新秀葛雷諾1桿差居次。

(中時電子報)