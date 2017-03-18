基隆輕軌串聯南港 柯P：看報才知道

台北市長柯文哲。(中央社)

總統蔡英文昨在基隆宣布將斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，打造全國首座複合式基隆南港輕軌捷運，串聯南港展覽館及基隆兩地，台北市長柯文哲今出席杜鵑花季野餐日活動，會後受訪表示，他也是在報紙上看到消息，還不知道中央的整個計畫會怎麼做。

媒體問柯，基隆輕軌逾80億的經費是否會幫忙分擔?柯文哲表示，包括北宜直鐵、汐止一分線、基隆輕軌、台鐵運輸、國道公車幹線畫，這些有一個「基隆河谷交通整合計畫」，他比較關心整個計畫到底要怎麼做。柯文哲表示，坦白說他也是在報紙上看到消息，回去再叫交通局與交通部聯絡，了解整個計畫。

至於贊不贊成基隆輕軌？柯文哲沒有正面回答。他說，中央交通部出上任就提出基隆河谷整合計畫，不過現在只看到輕軌，不知道現在整個交通中央到底會怎麼做。

(中時)