美在韓部署「亞洲神盾」 陸火大有理

北韓月初試射4枚改良型飛毛腿飛彈後，美韓不顧中國強烈反對，火速著手部署「薩德」（THAAD）反導系統，預料4月可完成。

北京認為，美國在韓部署「薩德」，表面上是要因應北韓威脅，但矛頭其實是對準中國，因此堅決表示反對。據《斥候兵》（Scout Warrior）網報導，部分美國分析家與專家認為，北京反應會這麼強烈，或許真有道理。

美國宣稱，部署「薩德」旨在反制北韓的核子與彈道飛彈測試。而美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）也表示：「北韓不斷挑釁，只證明了我們去年決定在韓國部署『薩德』是有深謀遠慮的。」

而美國戰略與預算評估中心（CSBA）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，「薩德」未必能大幅增加韓國反制北韓飛彈威脅的能力，它們的設計是要攔截速度更快、射程更遠的彈道飛彈。而韓用來對付韓國的短程彈道飛彈，靠愛國者3型（Patriot PAC-3）飛彈防衛系統，還有分段增強型愛國者3飛彈（PAC-3 MSE）就夠了。它們不僅比較便宜，美軍也能大量攜帶。

「薩德」攔截系統每組的價格為1,100萬美元（約3.4億台幣），而愛國者攔截系統的價格約在200萬到400萬美元（約6,100萬到1.2億台幣）之間。

然而，柯拉克指出，「薩德」所帶來的，是配套的AN/TPY-2雷達，以及指揮與控制系統。駐韓美軍要尋找並鎖定來襲飛彈，同時適當分配飛彈防禦，真正需要的，就是感測器及指揮與控制系統。

例如，只要有好雷達，操作員就能判斷，並決定究竟要用高端PAC-3 MSE攔截器、PAC-3攔截器，還是「薩德」。

他並強調，「薩德」提供了較長程的彈道飛彈防禦力，可能會迫使敵方製造更複雜的彈群裝置，以擊破美國的導彈防禦系統。此外，「薩德」在因應北韓或中國用以對付日本，或其他亞太目標的較長射程彈道飛彈上，也很有效。

柯拉克指出，或許這是北京顧慮美國在韓部署「薩德」的部份原因。這象徵美軍對中國的前方飛彈防禦力，猶如陸上神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore Missile Defense System，AAMDS）部署在歐洲，象徵對俄羅斯的前方飛彈防禦力一樣。

「乍看之下，中國對『薩德』的反應似乎有點過火，」美軍特種作戰研究專家哈迪克（Robert Haddick）指出，「但那可以從兩方面來解釋：首先，中國決策者想要展現，他們在主導區域國家上有進展，並成功削弱了美國的影響力，以及盟國對美國的依賴。而北韓最近試射飛彈，韓國決定通過並引進『薩德』，卻顯示事實恰好相反。」

其次，他指出，中國憎恨「薩德」的理由，就跟當初蘇聯痛恨「戰略防禦倡議」（Strategic Defense Initiative，SDI），也就是「星戰」（Star Wars）計畫一樣。兩者都有以飛彈為中心的政策，投資與軍力結構。如今「薩德」威脅到中方重大的文化、政策與財務投資。中國火箭軍想要有充分把握，計算出消滅某些目標需要多少飛彈。而像「薩德」這類高效能的飛彈防禦系統，將打亂一切作業與投資。

縱使它並非滴水不漏，但必然為火箭軍的估算增添了高度的不確定性。直截了當地說，也就是攪亂了一切計畫，而那自然使北京惱怒不已。

(中時電子報)