黨內初選鬥爭 陳菊：我覺得很煩
林岱樺接連捲入野保法、關說中油人事爭議，引發黨內初選陰謀論，高雄市長陳菊18日面對媒體詢問，嘆氣直言：「我覺得很煩！」
陳菊說，任何願意為高雄努力的人，她都支持，但更喜歡人格誠實、磊落、善良，能夠團結派系的人，若是一直在派系中打轉，用暗黑手段製造紛爭，「小氣、沒格局、不夠資格做領導者」。
陳菊重申，她只關心未來再做2年高雄市政、對市民的責任，所以任何願意為高雄努力的人，她都支持。
不過她強調，希望大家選擇能夠團結派系、而不是不斷在派系中分化的人，上屆選舉，民進黨能在高雄市議會過半，是她為所有派系的人助選，把大家團結起來，只有團結才有力量。
「如果一直在派系中打轉，唉，我覺得可惜，大家也覺得辛苦」，陳菊說，她喜歡人格誠實、善良的人，才有大格局領導大高雄，如果不斷用抹黑、暗黑的方式，在網路上製造紛爭，「我為他們感到可惜！」相信選民眼睛雪亮，大家都不會支持。
但她也不認為目前初選像外界描述般「殺到見骨」，她說，「只是這種太小氣、格局不大，我沒有興趣」。
(中時)
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