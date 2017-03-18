卡莉多麗號靠泊 花蓮今年首艘國際郵輪
今年第一艘申請花蓮港靠泊的豪華郵輪「卡莉多麗號（Caledonia）」，上午帶來80名觀光客將前往太魯閣等地旅遊，預計傍晚離港，前往基隆港靠泊。
巴哈馬籍的「卡莉多麗號」郵輪與一般動輒上千間客房的郵輪不同，船身僅90公尺，只有57間豪華艙房，採取一對一的服務。
船上載有80名旅客，服務人員就有79人。平均每人每日最低艙房費用達500英鎊，折合新台幣約2萬元，屬高價位郵輪。
花蓮港務公司指出，花蓮港近來不斷被高端郵輪公司相中作為停靠港，帶來不少國外頂級旅客，為花蓮觀光產業注入新的活水。
花蓮擁有國際知名的觀光景點如太魯閣峽谷等，吸引不少國際遊客到訪，花蓮港務公司表示，申請泊靠花蓮港的國際觀光郵輪民國104年達到高峰，全年有18艘次，觀光客達4萬餘人；去年起國際觀光郵輪申請靠泊出現減少趨勢，減少至11艘次，今年已申請僅9艘次。1060318
(中央社)
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