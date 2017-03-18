指李登輝領終身俸 楊仁壽公開致歉

最高法院前院長楊仁壽指前總統李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣；李登輝辦公室16日發表聲明，要求48小時內致歉。楊仁壽（圖）18日出席講座不願多談，僅交付公開道歉書表示，講詞或有欠周延的地方，不無冒犯，特此致歉。中央社記者劉世怡攝 106年3月18日

最高法院前院長楊仁壽指前總統李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣；李登輝辦公室16日發表聲明，要求48小時內致歉。楊仁壽今天出席講座不願多談，僅交付公開道歉書表示，講詞或有欠周延的地方，不無冒犯，特此致歉。

楊仁壽日前在全國公務人員協會舉辦的「年金改革溯及既往違憲研討會」中表示，李登輝卸任前制訂相關辦法把卸任總統禮遇比照現任待遇，李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及繼往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意」。

李登輝辦公室對楊仁壽的說法則發出的聲明，指楊仁壽所述與事實不符，李登輝卸任時已放棄數10年公職年資累積的18%優惠存款，禮遇是依照「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」，相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可獲致。鑒於楊仁壽引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見楊仁壽對此作任何更正表示，因此籲請楊仁壽獲知後，於48小時內，型式不拘，公開致歉。

楊仁壽今天出席在國父紀念館中山講堂舉行的「社會典範．全民效法」公益系列講座，並發布公開道歉書表示，有權利才能拋棄，李前總統胸襟無限寬大，致上無限敬意。

楊仁壽表示，3月11日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。但無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。1060318

(中央社)