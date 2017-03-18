訪黛妃去世傷心地 威廉：英脫歐不傷誼
英國威廉王子與嬌妻凱特在法國巴黎展開兩天訪問，威廉王子今天承諾，儘管英國脫離歐洲聯盟，英國仍將與法國維持緊密關係。
法新社報導，這是威廉王子自母親黛安娜王妃1997年在巴黎車禍香消玉殞以來，首度正式訪問巴黎。
英國準備啟動正式脫歐程序之際，身為英國王位第2順位繼承人的威廉與凱特擔任親善大使。
34歲的威廉王子在1場接待法國年輕企業家的活動上表示，英法兩國有許多共通點。
威廉說：「儘管英國近來決定脫離歐洲聯盟，這段夥伴關係將持續下去。」
「我們合作的深度和廣度將不會改變。」
威廉夫婦抵達巴黎後，旋即拜會法國總統歐蘭德（Francois Hollande），明天預定與2015年11月巴黎巴塔克蘭劇場（Bataclan）恐攻受害者會面。
兩人也將在法國國家體育場觀賞橄欖球六國錦標賽（Six Nations）法國對上威爾斯之役。
威廉近日因與友人滑雪而錯過1場大英國協慶祝活動，遭到英國媒體批評。威廉在瑞士高檔度假勝地韋比爾（Verbier）的夜店跳舞影片曝光後，英國小報質疑他的工作態度。（譯者：中央社盧映孜）1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。