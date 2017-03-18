訪黛妃去世傷心地 威廉：英脫歐不傷誼

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英國威廉王子與嬌妻凱特在法國巴黎展開兩天訪問，威廉王子今天承諾，儘管英國脫離歐洲聯盟，英國仍將與法國維持緊密關係。

法新社報導，這是威廉王子自母親黛安娜王妃1997年在巴黎車禍香消玉殞以來，首度正式訪問巴黎。

英國準備啟動正式脫歐程序之際，身為英國王位第2順位繼承人的威廉與凱特擔任親善大使。

34歲的威廉王子在1場接待法國年輕企業家的活動上表示，英法兩國有許多共通點。

威廉說：「儘管英國近來決定脫離歐洲聯盟，這段夥伴關係將持續下去。」

「我們合作的深度和廣度將不會改變。」

威廉夫婦抵達巴黎後，旋即拜會法國總統歐蘭德（Francois Hollande），明天預定與2015年11月巴黎巴塔克蘭劇場（Bataclan）恐攻受害者會面。

兩人也將在法國國家體育場觀賞橄欖球六國錦標賽（Six Nations）法國對上威爾斯之役。

威廉近日因與友人滑雪而錯過1場大英國協慶祝活動，遭到英國媒體批評。威廉在瑞士高檔度假勝地韋比爾（Verbier）的夜店跳舞影片曝光後，英國小報質疑他的工作態度。（譯者：中央社盧映孜）1060318

(中央社)