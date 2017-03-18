提勒森訪北京談北韓 擬提制裁恐激怒陸
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天赴北京，這是他2月上任以來首訪中國大陸。據報導，大陸很可能因為被要求約束擁有核武的北韓而表示不滿。
路透社報導，北京當局料將呼籲華府共同擔責，降低朝鮮半島緊張局勢，同時強烈反對本月在南韓部署美國反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。
提勒森昨天發出美國總統川普政府至今對北韓最嚴厲的警告，表示若北韓採取行動威脅南韓和美國軍隊，軍事行動是美國「考慮中的選項」。
提勒森在南韓發表上述談話。南韓是他訪問日本後的亞洲行第2站。
華府1名不具名美國官員告訴路透社，提勒森到了北京可能釋出訊息，表示美方將對無視制裁與北韓有生意往來的大陸銀行和企業祭出「間接制裁」。
川普昨天在推特發文，表示北韓「行為非常惡劣」，指控身為北韓鄰國且是唯一重要盟邦的大陸，對於化解北韓發展核武計畫危機「沒幫多少忙」。
不過，提勒森也料將敲定大陸國家主席習近平4月訪美舉辦首場川習會的相關事宜，且可能選擇降低世界兩大經濟體美中之間的歧見，至少目前是如此。
先前是石油業主管、未具外交經驗的提勒森今天將會見大陸兩位高層外交官員，明天將會晤習近平。（譯者：中央社盧映孜）1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。