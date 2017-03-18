瓊瑤：等不到安樂死 能尊嚴死已滿足

知名作家瓊瑤一封給兒子兒媳的公開信「預約自己的美好告別」談論安樂死，引起熱議，昨天深夜她再度於臉書發文說，明白在許多顧忌、宗教、習俗、觀念…的阻力下，台灣要通過「安樂死」，實在太難太難了！她這一代總是等不到了。能夠「尊嚴死」，她已滿足。

媒體熱議瓊瑤寫給兒子兒媳討論安樂死的公開信，但公開信遭臉書封鎖、刪除和判為垃圾訊息，引發瓊瑤一陣錯愕並向臉書申訴，昨天她在臉書發文表示，原想持續公開討論，無奈「封鎖」插曲打消不少她想做的激情。

瓊瑤指出，萬萬沒想到那封給兒子和兒媳的公開信，引起了這麼大的迴響，可見「預約自己美好的告別」，確實是高齡長輩應該給下一代的指示，也是為人子女，必須深思的課題。「死別」一定是人生最大的痛楚，但是，無可奈何，它註定是不能逃避的關卡！

她並指出，在留言版看到大家有志一同的肯定，讓她感動至深。有人說要列印這封信給長輩看，有人說要列印給兒女，到時候讓他們就這麼做！更多人說她寫出了大家心中的話。

瓊瑤也特別在文中特別說明信中提到的「安樂死」。她說「在歐美瑞士等國家，施行安樂死是有很多條件的，並不是你想死就可以去死的地方。他們會評估你的病情是否確實需要用死來結束，確定『死亡』對你和你的家人，都是唯一的、最好的辦法，還要有心理醫生一再和病人討論，才會同意並且實行。唯有對『重度失智失能』的病人，是不需要心理醫生確認的。因為那種病人的病歷和狀況，一看就知道不會痊癒，也沒有能力說出自己的需求」。

她說，安樂死幫助了很多「求生不得，求死不能」的病人！也幫助了很多「生不如死」的病人。要知道，這些病人都有更痛苦的家屬，「安樂死」解脫了病人，也解救了家屬！

瓊瑤說，她是多麼驚奇，當寫到安樂死這麼敏感的問題，居然有如此多的朋友紛紛表示贊同，還紛紛表示自己病重到要靠插管維持生命時，寧願選擇安樂死！還有人幫她貼上許多名人的資料，包括李元簇用手寫下「不要插鼻胃管」的事。

瓊瑤說，原以為這封公開信，會讓她被各種不同的聲音先罵死的！但沒有，大家都同意她！顯然，民眾都有共識，也都是成熟的，對生死的問題，也都考慮過，而不是「得過且過，到時候再說」的！「好死不如歹活」的觀念，早就被時代淘汰了！1060318

(中央社)