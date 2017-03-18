調查：南韓年輕人晚婚 主因收入低
韓國育兒政策研究所今天發布的一份研究報告指出，南韓適婚年齡男女晚婚的主要原因為「收入低」，他們認為結婚的必要條件是「經濟穩定」。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓國育兒政策研究所以20至39歲的1073名未婚男女為對象，就結婚計畫、結婚價值觀等進行問卷調查，獲得上述結論。
調查結果顯示，有74.5%（799人）的受訪者表示「有意結婚」，有25.5%（274人）表示「沒有結婚的想法。
當被問及為何推遲結婚時，有結婚意向的799人中，最多回答因為「收入低」（48.5%），其後依次為「獨自生活更舒服」（45.6%）、「覺得還沒到結婚的年齡」（33.2%）、「擔心婚姻生活和工作難以兼顧」（29.4%）等。
關於「在哪些條件成熟後才會想要結婚」的提問，799人中有39.7%回答「經濟穩定時」，占比最高，其後依次為「遇到適合的對象」（33.0%）、「找到穩定的工作」（15.3%）等。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。