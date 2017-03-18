調查：南韓年輕人晚婚 主因收入低

韓國育兒政策研究所今天發布的一份研究報告指出，南韓適婚年齡男女晚婚的主要原因為「收入低」，他們認為結婚的必要條件是「經濟穩定」。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國育兒政策研究所以20至39歲的1073名未婚男女為對象，就結婚計畫、結婚價值觀等進行問卷調查，獲得上述結論。

調查結果顯示，有74.5%（799人）的受訪者表示「有意結婚」，有25.5%（274人）表示「沒有結婚的想法。

當被問及為何推遲結婚時，有結婚意向的799人中，最多回答因為「收入低」（48.5%），其後依次為「獨自生活更舒服」（45.6%）、「覺得還沒到結婚的年齡」（33.2%）、「擔心婚姻生活和工作難以兼顧」（29.4%）等。

關於「在哪些條件成熟後才會想要結婚」的提問，799人中有39.7%回答「經濟穩定時」，占比最高，其後依次為「遇到適合的對象」（33.0%）、「找到穩定的工作」（15.3%）等。1060318

(中央社)