NBA》小牛慘輸42分！諾維茲基：太丟臉了
面對18日以74比116慘輸七六人42分之多的窘境，連向來不愛放話的小牛明星前鋒諾維茲基，賽後都不禁說出重話，「我們就是沒法打出來，這場敗仗太丟臉了，七六人無論在比賽的任何方面都擊潰了我們。」
小牛慘敗的主因在於射手群熄火，諾維茲基投9中5，拿下10分表現還算正常，哈里生巴恩斯投7中2、僅拿4分，傷癒復出的麥修斯更慘，投8中1、只得3分，難怪小牛會被七六人打到潰不成軍，甚至打到第3節就告投降。
不只諾維茲基相當失望球隊表現，小牛總教練卡萊爾賽後把話說得更重，「這是我們本季到目前為止表現最爛的比賽，卻是我們理所當然應該嘗到的惡果。」
反觀七六人得分點眾多，全隊7人得分上雙，表現最佳的是替補射手賈斯丁安德生的19分、8籃板，科文頓也有18分、9籃板，荷姆斯17分，羅德格茲13分、6助攻，盧瓦烏12分，薩瑞奇與歐卡佛各有10分。
(中時電子報)
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