指李登輝領終身俸 楊仁壽發布道歉
前司法院長楊仁壽日前在「全國公務人員協會」舉辦之年金改革溯及既往違憲研討會中指，李登輝的終身俸也沒有被改掉。之後，李登輝辦公室在臉書及發新聞稿表示，楊仁壽引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見作任何更正，有「蓄意公然毀謗之嫌」要求48小時內，型式不拘，公開致歉。楊仁壽今出席一公益講座，發布公開道歉書表示，講詞或有欠周延的地方，不無冒犯，特此致歉。
楊仁壽日前於研討會中，發言表示「李登輝退休後，《卸任總統副總統禮遇條例》於2006年修訂，將『依現任總統月俸按月致送終身俸』的禮遇改為『按月致送25萬元禮遇金』，李登輝的終身俸也沒有被改掉…」
李登輝辦公室指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇係依《卸任總統副總統禮遇條例》辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可獲致。而楊仁壽引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見楊仁壽對此作任何更正表示，因此籲請楊仁壽獲知後，於48小時內，型式不拘，公開致歉。
楊仁壽今天出席在國父紀念館中山講堂舉行的「社會典範．全民效法」公益系列講座，並發布公開道歉書表示，有權利才能拋棄，李前總統胸襟無限寬大，致上無限敬意。3月11日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。但無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。
(中時電子報)
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