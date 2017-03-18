楊仁壽致歉 李辦：感佩！改革細緻度可以討論
針對前司法院長楊仁壽的致歉聲明，李登輝辦公室辦公室主任王燕軍表示，「感佩他，願意用這樣方式來表達道歉。」
此外，李前總統認為，改革過程中，一定會有受到影響，改革的方式或是細緻度，是可以討論，希望站在國家與社會進步前提下，看待所有改革，包括他以前的民主改革，很多人的既得利益受到影響，雖然這些人對於改革是有阻力，但改革成果後，這些人都是有功勞。
王燕軍轉述李前總統說法表示，李前總統想法也很清楚，國家社會在改革進步當中，多少不管是任何公共政策在改革修正時，一定會有部分人或少數人，權益受到影響，但這與該不該改革是兩件事。
王燕軍表示，李前總統認為，在公共政策制定中，一定有既得利益者及既得利益受影響者，不管人數多寡，願意站在國家進步前提下看待問題，犧牲自己的權益，改革後的成果，這些人在歷史上都是有功勞的，這樣前提下，李前總統想法就很清楚。
上週六，前大法官、前司法院長楊仁壽在一場年金改革演講提到「溯及既往」中指李登輝至今還領終身俸，據了解，李登輝獲知後頗為不悅，並指，「都當過大法官、司法院長的人，且從基層司法官做起，怎會講話胡八說。」由於楊仁壽並非一般民眾，因此李登輝辦公室在日前發聲明，要求楊仁壽48小時內回應，楊在今天致歉。
(中時)
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