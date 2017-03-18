被論文案波及 楊泮池宣布不續任台大校長

台大教授郭明良等人違反學術倫理，波及有論文掛共同作者的校長楊泮池。楊泮池今天在校務會議語帶哽咽宣布今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位。

台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，主要是依據特別委員會2月23日的調查結論，該報告認為楊泮池列為共同作者合宜，且楊泮池在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。

另外，特別委員會2月23日的報告中，也以6比0的票數，認定楊泮池沒有理由需辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。

不過近來各界仍對楊泮池多有責難，包括全國教師工會總聯合會（全教總）也呼籲楊泮池應以最高道德標準，請辭下台。

台大今天舉辦校務會議，在主管單位報告完論文案處理進度後，校長楊泮池正式發表一段聲明，強調這次論文案很多報導和評論，對台大和他個人，都有很多不符事實、不合理的地方，這些都仍會繼續說明、據理力爭，維護台大的校譽。

楊泮池加重語氣指出，很遺憾單純的學術倫理事件，演變至今已變成不顧事實、隨意指控、無限上綱的情形，對於事件中顯現「好惡等同是非」、信口開河，少數人操縱媒體現象，深不以為然。

楊泮池表示，台大在論文案中不斷受到傷害，他很不忍心，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，在教評會完成審議後的第一次校務會議，是他承擔的時機。

楊泮池語帶哽咽地正式向校務會議請求，今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。他的續任案是在去年5月28日校務會議上通過的，不續任的請求，也要徵得校務會議代表的同意。他感謝各位同仁幾年來對他的支持和厚愛。1060318

(中央社)