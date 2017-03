被論文案波及 楊泮池宣布不續任台大校長

台大教授郭明良等人違反學術倫理,波及有論文掛共同作者的校長楊泮池。楊泮池今天在校務會議語帶哽咽宣布今年6月任期屆滿後,不再續任校長職位。

台大教評會2月24日決議,懲處郭明良等多位學者,但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池,則未受任何懲處,主要是依據特別委員會2月23日的調查結論,該報告認為楊泮池列為共同作者合宜,且楊泮池在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。

另外,特別委員會2月23日的報告中,也以6比0的票數,認定楊泮池沒有理由需辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。

不過近來各界仍對楊泮池多有責難,包括全國教師工會總聯合會(全教總)也呼籲楊泮池應以最高道德標準,請辭下台。

台大今天舉辦校務會議,在主管單位報告完論文案處理進度後,校長楊泮池正式發表一段聲明,強調這次論文案很多報導和評論,對台大和他個人,都有很多不符事實、不合理的地方,這些都仍會繼續說明、據理力爭,維護台大的校譽。

楊泮池加重語氣指出,很遺憾單純的學術倫理事件,演變至今已變成不顧事實、隨意指控、無限上綱的情形,對於事件中顯現「好惡等同是非」、信口開河,少數人操縱媒體現象,深不以為然。

楊泮池表示,台大在論文案中不斷受到傷害,他很不忍心,為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊,以及整個台灣學術界的和諧,在教評會完成審議後的第一次校務會議,是他承擔的時機。

楊泮池語帶哽咽地正式向校務會議請求,今年6月校長任期屆滿,不再續任校長職位。他的續任案是在去年5月28日校務會議上通過的,不續任的請求,也要徵得校務會議代表的同意。他感謝各位同仁幾年來對他的支持和厚愛。1060318

(中央社)