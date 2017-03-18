打造美麗城市景觀 中市府公墓遷葬綠美化

我要評比

近年隨著國人火化塔葬觀念普及，多元環保葬法也逐漸增加，許多公墓土地漸漸不再發揮功能，為活化這些土地，台中市政府建設局今年追加4123萬1000元，作為遷葬查估及補償金費，擴大推動公墓遷葬綠美化，為城市增加更多綠色空間，盼爭取議會支持。

市府建設局表示，為促進公墓土地活化利用，市府擬定墓區空地植樹、無使用需求公墓辦理公告禁葬、已禁葬公墓評估辦理公告遷葬及推行環保自然葬法、公墓遷葬綠美化與公墓公園化等4大策略，增加每人平均享有綠地，也為居民增加休閒好去處。

建設局去年已完成大里區第三公墓瑞城墓區簡易綠美化工程，園區內設置了籃球場、遊戲沙坑、園區步道、廣闊草坪等，讓居民擁有充分活動空間；園區並設置大面積活動廣場，提供里民舉辦各項活動使用。

目前建設局與民政局並已合作於大甲第一公墓、大肚第四公墓及新社第五公墓種下約1萬株樹；為擴大推動公墓遷葬綠美化政策，建設局也配合民政局需求，於今年度追加預算中編列4123萬1000元，作為遷葬查估及補償金費，要將更多公墓進行綠美化、公園化，為市民增加更多綠色休閒空間。

(中時)