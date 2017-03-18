運將悲歌 工時長、超商裹腹胖到「虛累累」

台灣運將好辛苦！日前發生遊覽車司機過勞行車意外，醫師發現小黃運將也很慘，不但工時長、三餐不繼，為了多賺錢還得日夜顛倒，台中一名35歲王姓男子，去年初失業轉開計程車，由於白天計程車已飽合，選擇開晚班，卻一年暴肥20公斤，這還不打緊，因免疫失調，經常犯蕁麻疹，讓他生不如死。

台中蓮樺中醫診所醫師林育誠去年底收治一名35歲計程車司機，因蕁麻疹好了又發，加上一年肥了24公斤，怎麼減也減不下來，只好找中醫調整體質；林育誠一問下才發現他工時超常，為了謀生還要日夜顛倒，飲食也不正常，總是靠超商熟食和夜市燒烤裹腹，長期下來陽氣耗損加上氣血不順，體質虛熱、腸胃失調。

經了解這名司機原本是上班族，失業後靠行開起計程車維生，因白天市場已飽合才會選擇下午4、5點工作到隔日清晨6點，平均工作13到14小時，長期久坐加上飲食不正常，已嚴重的內分泌失調、代謝也有問題。

林育誠說，肥胖只是身體狀況變差的表徵，其實這名小黃司機再不注意改善，恐從代謝症候群變成三調的代謝疾病，未來致癌機會也比別人高；透過中藥調理，運將四個月下來體重已從94公斤變成88公斤，蕁麻疹發作次數也改善。

他建議日夜顛倒倒的工作者，最好能三餐定食，注意營養均衡、睡眠充足，多攝取優質蛋白質及少油炸食品；但最好還是能找個白天工作，不要日夜顛倒。

(中時)