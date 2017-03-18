彰化經典百K單車自我挑戰 今晨登場
2017美利達‧瑪吉斯盃彰化經典百K單車活動，18日上午在員林彰南國民運動中心預定地盛大舉行，由彰化縣長魏明谷與美利達公司副董事長曾崧鈴等人一同鳴槍。
今年活動邁入第七年，開放報名第一天5千個名額就秒殺額滿，是國內票選最受歡迎的年度單車盛會，和最受歡迎的長距離單車自我挑戰活動；路線全長共115公里，主辦單位投入700名志工協助維持全程秩序，今年更特別邀請義大利職業選手瓦里歐．艾諾里(Valerio Agnoli)參加，並由他的台灣隊友馮俊凱陪同領騎，一起欣賞沿途秀麗風景。
魏明谷指出，彰化經典百K單車活動是國內最大型的自行車賽事，不僅有國內外知名車手的參與，賽程途經大村、花壇、139線、二水、舊濁水溪等地，還可沿途欣賞彰化八卦山淺山的風景、自然生態與彰化田園之光。
曾崧鈴表示，一早就看到一路上許多自行車的尾燈一閃一閃，令人感動。5千名車友，代表著5千個熱愛自行車的心，感謝所有人7年來的支持，也希望所有車友努力為健康、為環保，貢獻一分心力。
魏明谷說，單車百K活動地點，就位在彰南國民運動中心預定地，縣府將斥資4.7億興建地下一層、地上四層的大型運動中心，包含有游泳池、籃球場、羽球場、桌球場、健身房等，期許藉由體育賽事行銷彰化，提升能見度，並提升彰化縣的運動水平。
縣府指出，「彰南國民運動中心」預計將於今年上半年動工，將規劃有室內溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、羽球場（兼直排輪場地）、桌球場及韻律教室等六項核心運動項目。
其中，最大特色在於結合戶外公園意象，打造多功能運動休閒空間，透過穿越運動中心跑道，搭配起伏地形，增添跑者運動休閒趣味，為國內運動中心嶄新創舉，屆時將提供彰化縣民運動的另一個好去處。
(中時)
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