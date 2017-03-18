WBC》波西陽春炮 美國追成2比4

美國隊捕手波西（右），5局上轟出陽春彈。（美聯社）

美國隊先發投手史卓曼，首局不穩，被敲6安，丟4分。（美聯社）

（11:40更新 波西陽春炮）經典賽8強複賽，美國今對決上屆亞軍波多黎各，兩隊賽前都為1勝0敗，分別由預賽表現出色的史卓曼（Marcus Stroman）、魯戈（Seth Lugo）先發。波多黎各打線趁史卓曼開局不穩，首局連6棒安打，加上高飛犧牲打，先得4分；美國2局扳回1分，5局上，巨人隊捕手波西（Buster Posey）敲出陽春炮，助美國追成2比4。此戰勝隊，可先摘兩勝，闖入4強機會濃厚。

(中時電子報)