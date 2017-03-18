賈靜雯喜迎女兒「BoBo」茂密頭髮、長手遮臉萌翻

賈靜雯小女兒「BoBo」出生。 (圖/賈靜雯臉書)

修杰楷與賈靜雯是演藝圈模範夫妻檔，兩人生下女兒「咘咘」後，日前宣布懷有二寶，賈靜雯今（18日）則在臉書報喜生下女兒「BoBo」，寶寶體重3000克，身高50cm，母女均安，照片中BoBo頭髮茂密、超長手指遮在小臉前方，模樣萌翻。

賈靜雯在臉書曬出女兒「BoBo」腳ㄚ照。 (圖/賈靜雯臉書)

修杰楷與賈靜雯婚後生活甜蜜，如今育有二名女兒。 (圖/本報系資料照)

賈靜雯以女兒口氣寫下：「Hi~大家好！終於跟大家見面啦～先自我介紹一下，我是BoBo也可以叫我Bo妞，是個浪漫的雙魚寶寶～我很幸運誕生在一個充滿愛的家庭裡，我還有兩個漂亮的姐姐會照顧我喔」，並表示會分享「BoBo」成長，俏皮說：「請多多指教」，再當媽的喜悅藏也藏不住。

二度當爸的修杰楷發文寫下：「Bo妞⋯⋯歡迎加入，老爸已經準備好了。」賈靜雯雖然是高齡產婦，不過身體狀況、氣色良好，懷孕期間還出國旅行，而現在修杰楷與賈靜雯迎接第二個愛情結晶，喜升格為一家五口。

(中時電子報)