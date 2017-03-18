川普首會梅克爾 相敬如冰好尷尬
美國總統川普今天在白宮首度與德國總理梅克爾會晤，但氣氛冷冰冰，從貿易到移民等議題，兩人間的歧見徹底攤開。川普還一度對梅克爾提議握手充耳不聞。
法新社報導，在川普煽動性選舉語言成為過去後，老練的梅克爾抵達冰雪覆蓋的白宮，盼能扭轉冷颼颼的雙邊關係。但在尷尬連連的聯合記者會上，兩人在包括北大西洋公約組織（NATO）、防務支出與自由貿易協定等議題上，幾乎沒有共識。
這場在白宮東廳（East Room）的記者會，30分鐘過程裡，當川普批評北約盟邦未「公平分攤」跨大西洋的防務費用，並要求「公平互惠的貿易協議」時，梅克爾大都板著一張臉。
針對川普建議，歐洲國家應捨棄現有的美國與歐洲聯盟協商機制，個別與美國談判自由貿易，梅克爾也予以反駁。她說：「我希望我們能回到談判桌，商討歐盟與美國間的協定。」
雙方會面一開始坦率熱烈，川普與梅克爾在進入白宮前親切握手，但稍後比肩坐在橢圓形辦公室，梅克爾提議再次握手時，川普不知是沒聽到還是故意不理睬，給通常按照劇本演的這種場合留下十分尷尬的插曲。
在記者會上，梅克爾說：「能跟人家直接對話，比對人家說三道四，要好得太多太多了。我想這就是我們對話的寫照。」
但即便輕鬆時刻卻照樣染上緊張與尷尬。川普先前無的放矢指控遭前總統歐巴馬下令監聽，這次他索性拿來當玩笑哏，把過去梅克爾被歐巴馬監聽的事也一起扯進。
川普說：「談到遭美國的前政府監聽，我猜啦，也許至少我們找到共同點了。」此事已成重大政治醜聞，梅克爾顯然不覺得幽默。
兩人也都沒拿川普有德國背景一事來話家常。川普家族來自德國西南部酒鄉井然有序的卡爾斯塔特（Kallstadt）。川普的祖父母在一個多世紀前為逃離貧困而遠赴美國，並曾短暫返回德國，後來因觸法而再度赴美。（譯者：中央社陳亦偉）1060318
(中央社)
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