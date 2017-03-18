講詞欠周延 楊仁壽向李登輝致歉

前最高法院院長楊仁壽今天出席演講，就11日指前總統李登輝到現在照領終身俸，跟當總統一樣等語，提出公開道歉書指出，當天是舉李前總統禮遇條例為例，講詞或有欠周延，特此致歉。

楊仁壽11日在全國公務人員協會舉辦的「年金改革溯及既往違憲研討會」演講時表示，李登輝卸任前制訂相關辦法把卸任總統禮遇比照現任待遇，李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及繼往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意」。

李登輝辦公室在16日發出聲明，要求楊仁壽須在48小時內公開致歉。

楊仁壽今天上午前往國父紀念館出席「年金改革，全民效法」演講並擔任主講人，他在演講前不願多談此事，立即拿出公開道歉書發送給媒體記者，也低調指出，若再多談一句話，又被抓一句話出來，「我永遠弄不完，我已經盡了誠意」，今天這次演講是兩個月前訂的時間，李辦要求48小時內道歉，也剛好有這個演講機會，否則也不知怎麼辦。

楊仁壽在演講開始時表示，「該道歉就道歉，今天演講會盡量提以前的古人為例」，「我講的不一定是對的，我就我所知的講出來」。

公開道歉書指出，11日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訏。但無論如何，講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。李前總統胸襟寬大，在此致上無限敬意。1060318

(中央社)