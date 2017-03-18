龔怡萍69桿 創建者盃唯一晉級台女

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台灣高球女將龔怡萍今天在創建者盃次輪打出6鳥、3柏忌的69桿，兩輪合計138桿獲得晉級，是這次參賽台將中唯一一人。

美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4500萬元）的創建者盃，當地時間16日起在美國亞利桑納州進行4回合共72洞賽事。

龔怡萍首輪打出6鳥、3柏忌的69桿並列46名，次輪她再打出6鳥、3柏忌的的69桿，兩輪合計低於標準桿6桿的138桿成績，並列54名，獲得晉級資格。

李旻、錢珮芸、曾雅妮兩輪分別打出140桿、143桿、143桿，雖然都交出低於標準桿的成績，但仍不足以闖過晉級線；兩輪合計打出平標準桿144桿的徐薇淩、151桿的程思嘉，同樣遭到淘汰。

美國女將路易斯（Stacy Lewis）、泰國女將艾利亞（Ariya Jutanugarn）前兩輪同樣分別打出64桿、67桿，兩人同以合計低於標準桿13桿的131桿成績並列領先。1060318

(中央社)