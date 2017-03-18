國5翻車研議滾動式護欄 造價飆9倍

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國道5號2月發生嚴重翻車事件，有立委建議參考韓國國道裝設滾動式護欄，高公局納入研議，日前邀請廠商簡報，結果造價是目前鋼筋混凝土護欄的9倍。

高速公路局16日安排台灣代理商作滾動式護欄廠商簡報，滾動式護欄是以鋼管、鋼板加上滾輪製成，當車輛撞擊護欄時，利用滾輪滾動的反作用力原理，降低翻車機率。

滾動式護欄造價不便宜，廠商以國5翻車事故點道路彎度估算，大約需裝設180公尺滾動式護欄，造價約新台幣500萬元，平均每公尺約2.77萬元，大約是目前鋼筋混凝土護欄每公尺3000多元的9倍。

高公局說，滾動式護欄的鋼管密度也有好幾種設計，包括間距2公尺、1.4公尺及0.7公尺，密度愈小防翻車的功能就愈高，價錢也愈貴，日前廠商是以密度1.4公尺的做估價。

不過，高公局也說，任何設備都有極限，滾動式護欄無法保證所有車輛都不會翻車，台灣的國道路段是否有必要裝設，還要再研究。

高公局發現，滾動式護欄高度有1公尺，台灣國道的鋼筋混凝土護欄約82公分，未來倒是可考慮在部分路段，加高護欄高度。1060318

(中央社)