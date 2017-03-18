市政顧問人多意見怪？柯P：世上什麼奇怪聲音都有

台北市政府有717位市政顧問，其中不乏府內前朝官員推建，市政顧問的建議也各式各樣，被外界質疑人多「意見怪」，有議員要求整頓市政顧問群。對此，台北市長柯文哲今出席杜鵑花季野餐日活動，會後受訪表示， 世界上什麼奇怪的聲音都有，

柯文哲表示，以前都是以市長角度聘市政顧問，他上任後要求每個局處長自己去聘市政顧問，當作每個局的局處的智囊團，所以人數比較多一點，不過其實共31個局處，700多人一個局處也約20多人就還好，就當作智囊團。

不過市政顧問建議千奇百怪，媒體質疑，市政顧問出席會議都有車馬費2000塊，會不會浪費錢?柯文哲說，世界上什麼奇怪的聲音都有，就把它當作多元聲音，但採納不採納還是市府自己做決定。

至於是不是有要整頓市政顧問?柯文哲回說，開放政府、全民參與、公開透明，他還是那一句，容忍是自由的基礎。

(中時)