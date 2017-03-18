LG V10手機傳百件死機 北市不排除發布消費警訊
台北市議員許淑華接獲民眾陳情，LG型號V10手機保固期才剛滿一年，竟然就「死當」，只能重覆開、關機，手機裡的資料也都不見了，超過保固期只能花錢修，許淑華說，V10被民眾稱為「一年手機」，用一年就掛點，至今北市已有36件向北市消保官的申訴案，全台灣則約有200多件，超過保固期只能花錢修，痛批LG大廠對瑕疵機處理態度消極。
許淑華指出，LG手機出問題不是頭一遭，先前nexus 5x也發生重覆開關機狀況，但LG當時是全額退費；G4則是全數免費更換主機板零件，但如今V10卻只有保固內免費更換主機板。
她說，顯然是設計缺陷才發生死當，消費者已經在網路上串連抵制拒買LG產品，LG甚至還發公告責怪民眾，錯都錯在消費者使用不當，賣出100支手機約有10支出現死當，難道沒有問題嗎？LG居然是這樣的態度。
陳情人蘇先生表示，使用手機的過程中，沒有過度使用，也不曾碰撞或受潮，怎麼主機板會壞掉？在和原廠溝通時，卻都把責任推給消費者，買手機和電信業者簽合約也才用1萬多買手機，過一年後又要花1萬多維修手機，等於扒兩層皮，
北市消保官黃國源指出，業者已違反消保法第七條，從事設計、生產、製造商品或提供服務的企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。
他說，但LG V10手機會發生過熱、死當情況，消費者手機資料不見，已造成消費者財產損害，呼籲LG秉持大企業良心，好好解決問題，且在與業者溝通時提出的訴求，業者一概不同意。
黃國源說，消保官把民眾的訴求向LG溝通，消費者盼永久保固，但業者未答應，還提出其他手機損壞率更高的說法，讓消保官相當存疑，已去函詢問各大廠手機是否正確。
北市法務局指出，截至昨天有36位V10手機用戶提出線上申訴，預計4月召開大型會議，再找LG來溝通，若仍是一樣的態度、責怪消費者使用不當，北市府不排除發布消費警訊。
(中時)
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